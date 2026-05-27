Il centrocampista della Lazio si è sottoposto a un intervento chirurgico per la pubalgia. La decisione è stata presa per risolvere il problema e consentirgli di tornare in campo. Dopo l'operazione, sarà disponibile per il ritiro pre-campionato. La sua assenza nelle ultime partite era legata a questa condizione. La società ha comunicato che il giocatore seguirà un percorso di recupero. Nessuna tempistica ufficiale è stata comunicata riguardo al suo rientro in campo.

Danilo Cataldi si opera. Da ieri il centrocampista biancoceleste è a Barcellona per sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i problemi con la pubalgia che lo hanno particolarmente tormentato negli ultimi mesi. Nella semifinale di Bergamo (22 aprile) la sua ultima presenza stagionale. Cataldi ha deciso di farsi operare in questo periodo per poter esser disponibile al via della preparazione per la nuova stagione: un anno fa Zaccagni (anche lui per pubalgia) optò per la stessa soluzione proprio a fine stagione. Come già nella scorsa estate, il ritiro precampionato verrà svolto a Formello: dal 13 luglio. Gattuso sta stilando il programma del precampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, Cataldi si opera per risolvere la pubalgia: sarà disponibile per il ritiro

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