Il centrocampista della Lazio è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Barcellona. Le prime notizie indicano che l’operazione è andata a buon fine e il giocatore sta recuperando. La società non ha ancora comunicato dettagli sul suo ritorno in campo. Dopo l’addio dell’allenatore precedente, si attende l’annuncio del nuovo tecnico, mentre la squadra si prepara a modificare lo schema tattico in base alle condizioni del centrocampista.

? Domande chiave Come influirà il recupero di Cataldi sul nuovo schema tattico?. Chi prenderà la panchina della Lazio dopo l'addio di Sarri?. Perché la scelta di operarsi a Barcellona è stata strategica?. Quando tornerà Cataldi a disposizione per la preparazione estiva?.? In Breve Intervento eseguito dal chirurgo Ramon Cugat per risolvere l'ernia sportiva del trentaduenne. Cataldi rientrerà in Italia questa settimana per la riabilitazione prima del 13 luglio. Il mediano ha collezionato 30 presenze con 3 reti e 3 assist stagionali. Maurizio Sarri lascia la Lazio mentre Gennaro Gattuso è accostato alla guida tecnica. A Barcellona, Danilo Cataldi ha affrontato con successo un intervento chirurgico per risolvere una problematica fisica che lo affliggeva da tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, Cataldi operato a Barcellona: tutto bene per il centrocampista

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