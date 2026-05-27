Isola Bisentina riapre al pubblico | visite guidate tra storia natura e panorami sul Lago di Bolsena

Notizia in breve

L’isola Bisentina riapre al pubblico con visite guidate che permettono di esplorare la sua storia, natura e i panorami sul Lago di Bolsena. Le visite hanno una durata di circa un’ora e mezza e si svolgono durante il fine settimana. È possibile visitare le chiese, le ville storiche e i percorsi naturalistici dell’isola. La riapertura è stata comunicata dalla gestione dell’area, che ha organizzato le visite per questa stagione.