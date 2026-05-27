Isola Bisentina riapre al pubblico | visite guidate tra storia natura e panorami sul Lago di Bolsena
L’isola Bisentina riapre al pubblico con visite guidate che permettono di esplorare la sua storia, natura e i panorami sul Lago di Bolsena. Le visite hanno una durata di circa un’ora e mezza e si svolgono durante il fine settimana. È possibile visitare le chiese, le ville storiche e i percorsi naturalistici dell’isola. La riapertura è stata comunicata dalla gestione dell’area, che ha organizzato le visite per questa stagione.
L’ Isola Bisentina riapre al pubblico con visite guidate pensate per scoprire uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Bolsena. Tra natura, storia e panorami sull’acqua, l’esperienza permette di entrare in contatto con un patrimonio suggestivo, fatto di giardini, antichi edifici religiosi e scorci che raccontano il legame profondo tra l’isola e il paesaggio lacustre. Nel cuore del Lago di Bolsena, l’Isola Bisentina: un viaggio nel cuore del lago vulcanico più grande d’Europa. Un’escursione sul Lago di Bolsena non è davvero completa senza una navigazione verso le sue due isole, la Bisentina e la Martana, le “ perle vulcaniche” del territorio. 🔗 Leggi su Funweek.it
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Hai appena scoperto che il paradiso terrestre non è alle Maldive ma sul Lago di Bolsena. Fermate tutto perché il 20 giugno l'Isola Bisentina riapre ufficialmente le porte ed è letteralmente cinema. Se cercate un posto da main character energy dove fare un du facebook
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