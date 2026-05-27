Le creme SPF 50+ sono raccomandate per proteggere la pelle di bambini e adulti durante l’esposizione al sole. La pelle dei bambini è più delicata e richiede prodotti specifici per garantire una protezione efficace. È importante applicare le creme prima di andare in spiaggia e riapplicarle frequentemente. Questi prodotti sono formulati per offrire una barriera sicura contro i raggi UV e preservare la salute cutanea di tutta la famiglia.

Proteggere la pelle dai raggi solari è una buona abitudine che dobbiamo fare nostra fin da piccoli. Come sappiamo un po’ tutti, la pelle dei bambini è molto più delicata rispetto a quella di noi adulti per questo ha bisogno di un’attenzione extra e di creme solari pensate appositamente per loro. Come succede per gli adulti la protezione solare deve essere messa tutto l’anno, non solo quando non siamo in spiaggia o al mare, ma perfino in città. Per quanto riguarda i bambini però c’è una piccola eccezione. La crema, infatti, non andrebbe applicata prima dei sei mesi d’età perché la pelle è molto più sensibile a qualsiasi sostanza. In commercio ci sono creme solari appositamente per i più piccoli, una scelta che non è causale ma risponde ad esigenze specifiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - In spiaggia e al mare protetti e sicuri: le migliori creme SPF 50+ per bambini e per tutta la famiglia

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