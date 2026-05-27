Il tappeto brianzolo con oltre 6mila rose protagonista in televisione

Nel fine settimana, una scena colorata e profumata ha attirato l’attenzione: un tappeto ricoperto da oltre 6.000 rose rosse e bianche è stato mostrato in televisione. La composizione si trovava in un angolo della Brianza, creando un effetto visivo molto suggestivo. La redazione di MonzaToday aveva annunciato la presenza di questa installazione floreale, che si estendeva su una superficie significativa, attirando l’attenzione di telespettatori e passanti.

Nel fine settimana la redazione di MonzaToday aveva annunciato quel meraviglioso tappeto con oltre 6mila rose rosse e bianche che coloravano e profumavano quell’angolo della Brianza. Adesso anche le telecamere della tv nazionale hanno deciso di ammirarle e raccontarle. Nel pomeriggio di martedì. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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