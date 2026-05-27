Il professor Tremolada ha spiegato che il tessuto adiposo viene impiegato nella medicina rigenerativa per trattare pelle, articolazioni, sintomi della menopausa e migliorare la qualità dei tessuti. Ha inoltre illustrato le potenzialità degli esosomi come strumenti emergenti in questo campo. Il docente ha evidenziato come il focus sia sulla biologia, sulla microvascolarizzazione e sulla comunicazione tra cellule, sottolineando le capacità di rigenerazione del corpo umano.

N on ama parlare di “miracoli”. E nemmeno di fantascienza. Il professor Carlo Tremolada preferisce parlare di biologia, microvascolarizzazione, cellule che comunicano tra loro e capacità innate del corpo umano di rigenerarsi. Ma ascoltandolo raccontare quello che oggi accade nelle sale operatorie e nei laboratori che dirige tra Italia e Svizzera, è difficile non avere la sensazione che qualcosa, nella medicina rigenerativa, stia davvero cambiando. «Noi non facciamo altro che potenziare enormemente qualcosa che il corpo già possiede», spiega durante una lunga conversazione che attraversa chirurgia plastica, ortopedia, menopausa, oncologia e ricerca sugli esosomi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il professor Carlo Tremolada spiega come il tessuto adiposo venga utilizzato nella medicina rigenerativa per pelle, articolazioni, menopausa e qualità dei tessuti. Con uno sguardo alle nuove frontiere degli esosomì

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