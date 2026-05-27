Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi è di 0,1345 euro per kilowattora. Rispetto alla giornata precedente, non sono state registrate variazioni significative. L’andamento del prezzo si mantiene stabile, senza fluttuazioni rilevanti nelle ultime ore. Il valore si conferma in linea con le tendenze recenti, senza segnali di aumenti o diminuzioni improvvise. La cifra rappresenta il costo medio dell’energia elettrica sul mercato nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 27 Maggio 2026, si attesta a 0,1345 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (26 Maggio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0675 €kWh (alle ore 13), mentre il massimo ha raggiunto 0,1836 €kWh (alle ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (13:00 e 14:00), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 20:00 e le 22:00. Queste dinamiche orarie sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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