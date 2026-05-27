Il Bigo torna a risplendere | concluso il maxi restyling milionario

Il Bigo, simbolo di Genova progettato da Renzo Piano, è stato riaperto dopo un intervento di restauro da 2 milioni di euro. L’opera, inaugurata nel 1992 in occasione dell’Expo Colombiano, è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione e pulizia. Il restyling ha riguardato la struttura e le parti esterne, riqualificando l’aspetto originale. La riapertura è avvenuta questa mattina, con la presenza di autorità locali e cittadini.

È uno dei simboli più amati e fotografati di Genova, e ora torna a splendere: dopo il maxi restyling da 2 milioni di euro, il Bigo - l'opera di Renzo Piano inaugurata nel 1992 in occasione dell'Expo Colombiano - è tornato agli antichi splendori.In questi giorni si sono conclusi i complessi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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