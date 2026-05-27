I Migliori Siti Scommesse eSports e Bookmaker Affidabili per Giocatori Italiani – 2026

Un sito di scommesse eSports è stato chiuso dopo aver ricevuto una denuncia. La piattaforma, attiva dal 2024, aveva ottenuto licenze da enti stranieri e operava senza autorizzazioni italiane. Le autorità hanno sequestrato i fondi degli utenti e sospeso le attività. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sulle modalità di funzionamento. La decisione è stata comunicata tramite comunicato ufficiale, specificando che il sito non era autorizzato a operare nel territorio italiano.

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