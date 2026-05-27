Hans Zimmer, vincitore di Oscar e Grammy e, attualmente, sulla bocca di tutti per la colonna sonora di Euphoria 3, attraverserà l’ Australia da costa a costa con il suo show The Next Level, che inizierà il 12 ottobre alla RAC Arena di Perth, per poi spostarsi verso est con spettacoli ad Adelaide, Brisbane, Melbourne e Sydney. Presentato da Frontier Touring, Semmel Concerts e RCI Global, il tour vedrà il compositore tedesco “spingere i confini del suono, della messa in scena e delle dimensioni, segnando il capitolo live più audace della sua carriera”, come si legge in un comunicato ufficiale. Il Paese, d’altronde, ama chiaramente Zimmer e il... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hans Zimmer, da Euphoria 3 ai palchi australiani: in partenza una nuova leg del suo tour The Next Level

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Hans Zimmer is completely wasted on Euphoria season 3 so far.

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Posso dire una cosa: la colonna sonora di Hans Zimmer era davvero bella in questa scena. reddit

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