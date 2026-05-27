Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 si svolge dal 8 al 31 maggio, con partenza e arrivo previsti in diverse città italiane. La corsa copre complessivamente 3459,2 chilometri distribuiti su 21 tappe, con un dislivello totale di 49.000 metri. La gara include tappe pianeggianti, collinari e di alta montagna, con alcune tappe a cronometro. Il percorso attraversa varie regioni italiane, con salite di rilievo e tratti pianeggianti.

Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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