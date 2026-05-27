È stato pubblicato il numero 22026 di una rivista digitale dedicata a dirigenti scolastici, DSGA e personale amministrativo. La pubblicazione fornisce istruzioni e documenti già pronti per gestire le procedure di fine anno scolastico, con un focus sugli adempimenti relativi alla chiusura dell’anno scolastico 202526. Sono disponibili 135 circolari e documenti scaricabili per facilitare le operazioni di chiusura e rendere più agevoli le pratiche di fine anno.

Curata da Angelo Prontera, la pubblicazione propone una guida operativa aggiornata su scadenze, delibere e procedure che le scuole saranno chiamate a gestire nei prossimi mesi. Tra i temi principali figurano le novità dell’esame di maturità 2026, gli scrutini finali, l’adozione dei libri di testo, il conto consuntivo, gli adempimenti PNRR e la gestione delle ferie del personale docente e ATA. Ampio spazio anche agli aspetti organizzativi e amministrativi, dalle proroghe delle supplenze ATA alla liquidazione del Fondo MOF, fino agli ordini del giorno di Collegio docenti e Consiglio d’istituto di fine anno. La rivista include inoltre modelli di circolari e documenti scaricabili a supporto delle attività scolastiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Genitori stanchi a maggio: come gestire la fine dell'anno scolastico

Temi più discussi: Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all'uso da scaricare; Strumenti a disposizione delle scuole per prevenire e affrontare le aggressioni al personale; Cisl Torino-Canavese, 'basta gestire la scuola con parametri di ieri'; Intelligenza artificiale e Dirigenti, DSGA, segreterie: automazione e gestione documentale. Un corso in 5 lezioni. Come averlo gratuitamente.

Cisl Torino-Canavese, 'basta gestire la scuola con parametri di ieri'. Criteri standardizzati non rispecchiano la complessità dei territori #ANSA x.com

Farmaci a scuola, 4 video tutorial pratici per docenti e ATA su come gestire asma, diabete, epilessia e allergieLa tranquillità in aula passa anche dalla consapevolezza di poter affrontare tempestivamente eventuali imprevisti legati alla salute. Per gli studenti che convivono con patologie come asma, epilessia, ... orizzontescuola.it

Toscana. Campi scuola per imparare a gestire il diabeteIn montagna, agriturismo o in barca, anche quest’anno la Regione ha deciso di finanziare con 100 mila euro questo progetto di 5 campi scuola rivolti ai ragazzi affetti da diabete dell’età evolutiva. A ... quotidianosanita.it