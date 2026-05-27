Generali al via la piattaforma Redion
Generali ha annunciato il lancio del nuovo brand Redion, che sostituisce Europ Assistance e Geb. Contestualmente, il gruppo ha emesso un bond da 750 milioni di euro, ricevendo una risposta positiva dal mercato. La campagna di comunicazione ha accompagnato il cambio di nome, senza modifiche alle strutture operative. La società ha dichiarato di puntare sulla nuova identità per rafforzare la presenza nei settori di riferimento.
Generali sceglie un nuovo nome per Europ Assistance e Geb e nel giorno dell’annuncio del brand, Redion, il gruppo triestino colloca un bond da 750 milioni di euro sul mercato da cui riceve una risposta pronta. La compagnia assicurativa viaggi numero due al mondo in mano al Leone da 60 anni e Generali Employee Benefits (Geb), da poco diventata leader nel welfare aziendale grazie all’acquisizione di Swiss Life Network, operavano in realtà da tre anni come piattaforma globale Care già integrata. Ora che sono state ribattezzate le due aree di competenza avranno in tutti i mercati un’unica strategia dei dati, investimenti condivisi nell’ intelligenza artificiale e uno standard uguale in ambito tecnologico e operativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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