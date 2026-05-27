Forbidden fruit 3 replica puntata 27 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 27 maggio, è andata in onda in streaming la puntata di Forbidden Fruit 3. Nella scena, Yildiz si mostra annoiata dall’appuntamento con Devrim, che si concentra esclusivamente su se stesso. Per allontanarlo, fa una scenata con Kerim, fingendo che sia il suo ex ragazzo. La scena si svolge in modo rapido e senza ulteriori dettagli sui personaggi o le conseguenze.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 27 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz è annoiata dall’appuntamento con Devrim perchè lui parla solo di sè, così per farlo allontanare fa una piccola scenata con Kerim fingendo che quest’ultimo sia il suo ex ragazzo. Zehra ha problemi di alcolismo, così Asuman e Lila cercano un modo per aiutarla. Ender, Kaya e Sahika scoprono che Yigit lavora come lavapiatti nella caffetteria dell’università. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 141 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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