Focus sulla Gdo Coop assume
Un recruiting day dedicato al settore della grande distribuzione si terrà nelle prossime settimane. L’evento è promosso da Afol Metropolitana, in collaborazione con il Municipio 5 di Milano e Coop Lombardia. L’iniziativa è rivolta a persone interessate a trovare lavoro nel settore della Gdo e prevede incontri con aziende del settore. La giornata offre opportunità di inserimento e di colloqui di selezione per posizioni varie all’interno della grande distribuzione.
Afol Metropolitana, in collaborazione con Municipio 5 Milano e Coop Lombardia, organizza un recruiting day dedicato a chi è interessato a lavorare nel settore della grande distribuzione. L’iniziativa, che si terrà giovedì 11 giugno 2026, dalle 9.30 alle 13, nella sala consiliare in viale Tibaldi 41 a Milano, rappresenta un’occasione concreta per incontrare direttamente i recruiter della società cooperativa, conoscere le posizioni aperte e approfondire le opportunità di crescita professionale all’interno di una delle principali realtà della distribuzione organizzata sul territorio lombardo. Nel corso della mattinata i partecipanti potranno approfondire le opportunità professionali offerte da Coop Lombardia, realtà che punta su formazione continua, crescita interna e valorizzazione delle competenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Bloomberg Surveillance 5/26/2026
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