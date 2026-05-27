focus sulla gdo coop assume

Notizia in breve

Un recruiting day dedicato al settore della grande distribuzione si terrà nelle prossime settimane. L’evento è promosso da Afol Metropolitana, in collaborazione con il Municipio 5 di Milano e Coop Lombardia. L’iniziativa è rivolta a persone interessate a trovare lavoro nel settore della Gdo e prevede incontri con aziende del settore. La giornata offre opportunità di inserimento e di colloqui di selezione per posizioni varie all’interno della grande distribuzione.