La madre della famiglia nel bosco ha descritto la separazione come traumatica durante un’intervista a Bruno Vespa. Le sue dichiarazioni saranno trasmesse questa sera su Rai 1, nelle trasmissioni “Cinque Minuti” e “Porta a Porta”.

Catherine Birmingham a ruota libera. La mamma della cosiddetta famiglia nel bosco è stata intervistata da Bruno Vespa a “ Cinque Minuti ” e a “ Porta a Porta “: le sue dichiarazioni verranno messe in onda questa sera su Rai 1. “ La separazione dai miei figli? È stato un momento estremamente traumatico, è un periodo per il quale ancora soffro. È stato un trauma molto grave per me. Ora ogni giorno mi concentro sul ricongiungimento, sul riportarli a casa”, ha detto la donna. Dall’ avvocato Simone Pillon “abbiamo ricevuto delle linee guida e un orientamento molto chiaro e competente. Siamo grati per tutto l’aiuto dato anche dai nostri legali precedenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, la madre a “Porta a Porta”: “Separazione traumatica”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel bosco, la casa famiglia nega le accuse di Catherine: «La porta chiusa solo una volta»

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, verso affidamento dei bambini al padre, la difesa fa ricorso contro la separazione dei figli dalla madreUna famiglia si trova al centro di un procedimento legale che riguarda l'affidamento dei figli.

Famiglia Nel Bosco, Catherine Birmingham disperata: emerge la verità sulla separazione dai figli!Una donna si trova in difficoltà a causa della separazione dai figli, con problemi che si aggravano ogni giorno.

Temi più discussi: Il padre della famiglia nel bosco: 'Catherine è pronta a collaborare'; Corrado Zunino: Famiglia del bosco, l'eccessiva politicizzazione ha creato altri ostacoli alla soluzione della vicenda; Famiglia nel bosco, i figli iscritti a scuola contro la volontà dei genitori. Nathan: Bimbi con tanta rabbia; Iscritti anche alla scuola di Palmoli. Per i bambini del bosco si avvicina il ritorno a casa?.

La famiglia nel bosco. Le presentazioni. #bosco #famiglianelbosco #libro @DiarkosE x.com

Famiglia nel bosco, l’intervista a Porta a Porta: Separazione traumatica, concentrati su ricongiungimentoCatherine Birmingham a ruota libera. La mamma della cosiddetta famiglia nel bosco è stata intervistata da Bruno Vespa a Cinque Minuti e a Porta a Porta: ... lapresse.it

Famiglia nel bosco: Pillon, richiesta per costruire la nuova casa(ANSA) - PESCARA, 27 MAG - Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta 'famiglia del bosco', hanno presentato lunedì scorso la domanda di permesso per costruire la nuova abit ... gazzettadiparma.it

Libri in cui la protagonista femminile vive da sola nei boschi/nella natura/su un’isola reddit