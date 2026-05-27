Esserci contare incidere Donna Vita Libertàconsegna le domande per la Consulta delle Donne

A Manfredonia, il movimento “Donna Vita Libertà” ha consegnato le domande di iscrizione per la Consulta delle Donne. La consegna si è svolta in una cerimonia pubblica, con rappresentanti del movimento presenti. Le domande sono state consegnate alle autorità competenti, che ora procederanno alla verifica e all’eventuale ammissione. Nessun dettaglio sui contenuti delle domande o sui tempi di risposta è stato comunicato.

A Manfredonia il movimento “Donna Vita Libertà” consegna le domande di iscrizione alla Consulta delle Donne. Nelle Ecclesiasuze di Aristofane, rappresentata alle Lenee nel 392 a.C., le donne escluse dalla vita pubblica si travestono con barbe e abiti maschili e conquistano l’assemblea della polis. In questa chiave teatrale e provocatoria, si riflette, sebbene in modo diverso e non sovrapponibile, ogni gesto che rivendichi la partecipazione delle donne alla vita pubblica. Martedì 26 maggio alle ore 18:00 davanti alla sede del Comune di Manfredonia non c'erano soltanto delle donne con dei moduli tra le mani. C’erano madri, professioniste, studentesse, donne impegnate nel sociale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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