Entrano armati nella sala slot a Orte e si fanno consegnare l' incasso poi la fuga in moto

Due uomini armati sono entrati in una sala slot a Orte, indossando i caschi e ancora con le visiere abbassate. Dopo aver minacciato i presenti, si sono fatti consegnare l’incasso. Successivamente sono fuggiti in moto. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo.

Sono arrivati in moto, sono entrati nella sala slot armati e con i caschi ancora in testa e si sono fatti consegnare l'incasso. È successo a Orte, a pochi metri di distanza dal casello dell'autostrada A1, in località Caldare, intorno all'ora di pranzo del 27 maggio.È caccia a due persone, che poi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapina nella sala slot, calci e pugni al cassiere 20enne per rubare l'incassoUn tentativo di rapina si è verificato in una sala slot situata in via Cucca, nel comune di Brusciano, in provincia di Napoli.

Tentata rapina in posta a Milano, in due entrano armati e a volto coperto poi fuggono a mani vuote: ricercatiDue uomini armati e con il volto coperto sono entrati questa mattina in un ufficio postale di via Rimini 2 a Milano.

Armati di coltello rapinano la sala Snai. Blitz di tre uomini all’ora di chiusuraÈ accaduto tutto in pochi attimi, quasi all’ora di chiusura, ma tanto è bastato a tre individui che sono riusciti poi a dileguarsi per mettere a segno la più classica delle rapine. Si sono fatti ... lanazione.it

Rapina a Firenze: terrore nella sala scommesse, uomini armati minacciano addetti e portano via i soldiFirenze, 5 dicembre 2025 – Si sono fatti consegnare i soldi e poi sono scappati dopo aver minacciato gli addetti con un coltello. Paura nella tarda serata di venerdì 5 dicembre per una rapina accaduta ... lanazione.it