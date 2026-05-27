Entrano armati nella sala slot a Orte e si fanno consegnare l' incasso poi la fuga in moto

Da viterbotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini armati sono entrati in una sala slot a Orte, indossando i caschi e ancora con le visiere abbassate. Dopo aver minacciato i presenti, si sono fatti consegnare l’incasso. Successivamente sono fuggiti in moto. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo.

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Sono arrivati in moto, sono entrati nella sala slot armati e con i caschi ancora in testa e si sono fatti consegnare l'incasso. È successo a Orte, a pochi metri di distanza dal casello dell'autostrada A1, in località Caldare, intorno all'ora di pranzo del 27 maggio.È caccia a due persone, che poi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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