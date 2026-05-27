Dovete tutti salire su un treno che deraglia e morire | militanti minacciati al gazebo
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Stavano raccogliendo le firme per il decreto sicurezza quando, improvvisamente, si è avvicinato un uomo al banchetto e ha minacciato il segretario cittadino e gli altri militanti impegnati nella petizione. “Dovete salire su un treno, deve deragliare e dovete morire”: così sono stati apostrofati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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