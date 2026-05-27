Stavano raccogliendo le firme per il decreto sicurezza quando, improvvisamente, si è avvicinato un uomo al banchetto e ha minacciato il segretario cittadino e gli altri militanti impegnati nella petizione. “Dovete salire su un treno, deve deragliare e dovete morire”: così sono stati apostrofati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il SUSHI che in Italia non mangerai mai

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mestre, gli antagonisti aggrediscono un gazebo di centrodestra: "Dovete morire"

Leggi anche: Mestre, antagonisti e anarchici assaltano un gazebo di centrodestra: "Dovete morire"

Si parla di: Dovete tutti salire su un treno che deraglia e morire: militanti minacciati al gazebo; Amici 25, colpo di scena in finale: Lorenzo è il quinto finalista, Angie cade sul palco ma conquista tutti.