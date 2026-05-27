Doñana fiamme sotto controllo | 330 ettari devastati nel parco UNESCO

Notizia in breve

Le fiamme nel parco UNESCO di Doñana sono state dichiarate sotto controllo dopo aver bruciato circa 330 ettari di vegetazione. Le autorità hanno avviato le indagini per stabilire chi abbia causato l’incendio, senza ancora fornire dettagli. La perdita di vegetazione ha interessato vaste aree dell’ecosistema, ma non ci sono ancora stime ufficiali sui danni complessivi. La priorità ora è la gestione del recupero ambientale.