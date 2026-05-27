Doñana fiamme sotto controllo | 330 ettari devastati nel parco UNESCO

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fiamme nel parco UNESCO di Doñana sono state dichiarate sotto controllo dopo aver bruciato circa 330 ettari di vegetazione. Le autorità hanno avviato le indagini per stabilire chi abbia causato l’incendio, senza ancora fornire dettagli. La perdita di vegetazione ha interessato vaste aree dell’ecosistema, ma non ci sono ancora stime ufficiali sui danni complessivi. La priorità ora è la gestione del recupero ambientale.

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? Domande chiave Come potrà l'ecosistema di Doñana rigenerarsi dopo la perdita di vegetazione?. Chi ha innescato il rogo secondo le prime indagini della Guardia Civil?. Quali specie protette rischiano di scomparire a causa del danno biologico?. Come hanno fatto i soccorritori a contenere il fuoco tra venti estremi?.? In Breve Oltre 400 operatori e 30 mezzi aerei hanno operato per 72 ore.. Antonio Sanz coordina le operazioni di emergenza in Andalusia.. La Guardia Civil indaga sulla possibile natura dolosa dell'incendio di domenica.. Il danno riguarda 330 ettari di ecosistema protetto UNESCO.. Dopo tre giorni di emergenza, il fronte del fuoco nel Parco nazionale di Doñana è stato stabilizzato nella serata di ieri intorno alle 23:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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