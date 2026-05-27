Disgrazia atroce in Italia | bimba muore investita pedalava sulla sua bici Il gesto shock della conducente

Notizia in breve

Una bambina di circa otto anni è morta dopo essere stata investita mentre pedalava sulla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto in una zona periferica di un grande centro urbano. La conducente del veicolo coinvolto si è fermata e ha fornito la propria versione dei fatti. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La strada coinvolta presenta criticità in termini di sicurezza infrastrutturale, secondo le analisi locali.