Correva l' anno 1678 | a Fasano due giorni immersivi nella storia

Notizia in breve

Il 31 maggio e il 1 giugno 2026, nel centro storico di Fasano, si terranno due giorni di eventi dedicati alla ricostruzione storica del 1678. Gli appuntamenti inizieranno alle 19 e prevedono attività e rappresentazioni ambientate nel XVII secolo. L’iniziativa coinvolge associazioni locali e prevede l’allestimento di spazi e scenografie d’epoca. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città, con accesso libero per il pubblico.