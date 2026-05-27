Correva l' anno 1678 | a Fasano due giorni immersivi nella storia
Il 31 maggio e il 1 giugno 2026, nel centro storico di Fasano, si terranno due giorni di eventi dedicati alla ricostruzione storica del 1678. Gli appuntamenti inizieranno alle 19 e prevedono attività e rappresentazioni ambientate nel XVII secolo. L’iniziativa coinvolge associazioni locali e prevede l’allestimento di spazi e scenografie d’epoca. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città, con accesso libero per il pubblico.
FASANO - Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2026, nel centro storico di Fasano, a partire dalle 19.00, si terrà la nuova edizione di “Correva l'anno 1678”: due giorni di eventi e attività gratuiti dedicati alla storia della città, capaci di offrire un'esperienza immersiva nel Seicento, adatta a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie e thread social correlati
Padova: tour immersivi tra storia e natura all’Orto BotanicoA Padova, è possibile partecipare a tour immersivi che uniscono storia e natura all’interno dell’Orto Botanico.
Correva l'anno di Marco Saioni - 1909, gli orrori del reclusorio femminileNel 1909, pochi conoscevano Maria Rygier a Perugia, dove nessuno si aspettava il suo arrivo.
Argomenti più discussi: Fasano fa un salto nel tempo: torna la festa barocca Correva l’anno 1678; Giochi della Gioventù 2026, podio per la Giovanni XXIII-Pascoli.
ANNo 2003. Il mio vecchio beta ark. TUTTO POLINI EVOLUTION (e volete sapere cosa aveva di particolare?) ERA PREPARATO CON PEZZI POLINI EVO DEL CAMPIONATO (conoscevamo Mario rolandi che correva in POLINI) e nulla avevamo solo il top del t facebook
Correva l'anno 1678: a Fasano due giorni immersivi nella storiaFASANO - Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2026, nel centro storico di Fasano, a partire dalle 19.00, si terrà la nuova edizione di Correva l'anno 1678: due giorni di eventi e attività gratuiti d ... brindisireport.it
Fasano fa un salto nel tempo: torna la festa barocca Correva l’anno 1678Fasano si prepara a spegnere gli smartphone (o quasi, visto che ci saranno i photobooth a tema!) per fare un tuffo memorabile nel Seicento. Domenica 31 maggio ... osservatoriooggi.it