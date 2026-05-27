Confermate le formazioni del Crystal Palace

Notizia in breve

Le formazioni del Crystal Palace sono state confermate. Dopo le indiscrezioni, si è saputo che il Rayo Vallecano ha ingaggiato un calciatore. La notizia è stata resa ufficiale e non ci sono novità sul trasferimento. La squadra inglese e quella spagnola hanno comunicato le rispettive composizioni per la prossima partita. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli dell’accordo o sui termini contrattuali.