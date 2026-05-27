Confermate le formazioni del Crystal Palace
Le formazioni del Crystal Palace sono state confermate. Dopo le indiscrezioni, si è saputo che il Rayo Vallecano ha ingaggiato un calciatore. La notizia è stata resa ufficiale e non ci sono novità sul trasferimento. La squadra inglese e quella spagnola hanno comunicato le rispettive composizioni per la prossima partita. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli dell’accordo o sui termini contrattuali.
2026-05-27 18:01:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Lui Rayo Vallecano lo ha raggiunto. Vallecas è già in festa, ma manca un ultimo passo, il gran finale. Si misurerà la squadra biancorossa Palazzo di Cristallo in una disputa storica per entrambe le squadre. Il trofeo della Lega delle conferenze è in gioco e un intero quartiere è sotto scacco. Iñigo Pérez ha consegnato le chiavi nella conferenza stampa prima della partita. “ Dobbiamo giocare come se fossimo bambini “è stato il messaggio del tecnico navarrese. Lui Palazzo di Cristallo Arriva in un momento negativo, dopo quattro giorni consecutivi senza vittorie, ma ha una squadra con stelle internazionali come l’Atletico Yeremy Pino, Lacroix O Adam Wharton. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Best Conference League goal from Crystal Palace
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