Le sneakers con piattaforma tornano di tendenza per la primavera-estate 2026, caratterizzate da tomaia in mesh, inserti in suede o materiali high tech e una suola alta. La loro rivisitazione propone un look più sartoriale, mescolando stili e materiali. La moda le vede protagoniste come elemento di rottura e innovazione, con un ritorno che spazia tra praticità e stile audace. La scelta di abbinamenti si concentra su outfit che valorizzano la silhouette e il carattere della scarpa.

I l grande gioco della moda ama rimescolare le carte in tavola e le sneakers con il platform compiono la loro mossa più imprevedibile, ritornando sotto i riflettori della Primavera-Estate 2026 in veste sartoriale amplificata. Quello che sembrava un capitolo chiuso riemerge oggi come la tendenza più solida della stagione, forte dell’approvazione immediata delle celeb e delle street muses più osservate. Come abbinare le sneakers da corsa in città: 5 look contemporanei da provare X Le proporzioni esagerate del passato si evolvono così in una fisionomia fresca e raffinata, pensata per una femminilità dinamica, amante della cultura metropolitana. È la scarpa sportiva elegante che unisce l’estetica d’avanguardia alla necessità quotidiana di comfort e aderenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con la tomaia in mesh, gli inserti in suede o in materiale high tech, ma soprattutto con la para alta. Identikit della sneaker del momento e come indossarla con stile

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