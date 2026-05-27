Cicloscalata su strada | Luca Baronchelli vice campione italiano Csi

Un ciclista si è piazzato secondo nel campionato italiano CSI di ciclismo su strada, che si è svolto domenica 24 maggio nella bergamasca. La gara fa parte delle tappe del Giro d’Italia dedicato al ciclismo amatoriale.

Mentre proseguono le tappe del Giro d’Italia, appuntamento tricolore per il ciclismo amatoriale targato Centro Sportivo Italiano domenica 24 maggio nella bergamasca. La Cicloscalata su strada, da Torre de’ Busi a Valcava, 11,56 km con un dislivello totale di 960 metri e una pendenza media dell’8. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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