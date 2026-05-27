Stasera, su Rai 3, torna “Chi l'ha visto?” con nuove testimonianze su casi irrisolti. Tra gli argomenti trattati ci sono la scomparsa di una persona identificata come Corvi e un duplice omicidio avvenuto a Pollena Trocchia. La conduttrice presenta aggiornamenti e dettagli inediti su questi episodi, senza anticipare ulteriori sviluppi. La trasmissione si concentra sull’ascolto di testimoni e sulla ricostruzione delle vicende.

Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai 3 con Chi l'ha visto?, nuove testimonianze inediti e sviluppi investigativi Stasera, mercoledì 27 maggio 2026, torna in prima serata Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3: ecco le anticipazioni dei casi che sarann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi l'ha visto?, anticipazioni stasera 27 maggio 2026, ospiti e casi: dalla scomparsa di Corvi al duplice omicidio di Pollena Trocchia

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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