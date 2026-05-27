Su Mediaset Infinity è online la puntata umbra di “Meravigliosa Italia”, condotta dallo chef Trotti. La trasmissione mostra scene di cucina, paesaggi naturali e scorci della Cascata e della Valnerina. La puntata si concentra sulle tradizioni locali e sull’ambiente, offrendo immagini di ambienti naturali e di piatti tipici. La registrazione include riprese in esterna e momenti di preparazione culinaria.

FERENTILLO - Su Mediaset Infinity è disponibile la puntata umbra di “Meravigliosa Italia”. Un traguardo importante non solo per chef Umberto Trotti, ma per tutta la Valnerina, che attraverso immagini, sapori e racconti porta sullo schermo nazionale una delle sue meraviglie più conosciute e amate: la Cascata delle Marmore. La terza puntata del programma accompagna il pubblico in un viaggio emozionante tra luoghi, identità e tradizioni. Al centro del racconto c’è l’Umbria più autentica, quella fatta di borghi, natura, storia e cucina vera. E proprio qui entra in scena chef Umberto Trotti, con una videoricetta realizzata nel suo ristorante, dove il territorio incontra il mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chef Trotti su Mediaset Infinity. Tra cucina, Cascata e Valnerina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

10 fiction investigative su Mediaset Infinity tra crime e misteri, da Vanina a Rosy AbateSu Mediaset Infinity sono disponibili dieci fiction investigative che spaziano tra crime e misteri, tra cui titoli come Vanina e Rosy Abate.

Le dizi più belle in esclusiva su Mediaset InfinitySu Mediaset Infinity sono disponibili diverse serie in esclusiva, tra cui Cherry Season, Everywhere I Go e Love Reason Get Even.

Argomenti più discussi: Chef Trotti su Mediaset Infinity. Tra cucina, Cascata e Valnerina; Meravigliosa Italia racconta tutta la cucina della Valnerina con Trotti; Valnerina in vetrina su Mediaset Infinity: chef Umberto Trotti racconta l’Umbria; San Francesco tra arte e memoria con Elvio Lunghi.