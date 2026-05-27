Il Comune di Campobasso ha annunciato un piano con 1,4 milioni di euro di avanzo per garantire la stabilità finanziaria e assumere nuovi professionisti negli uffici comunali. Non sono stati specificati i dettagli su come verranno allocati i fondi né quali figure professionali saranno inserite. La comunicazione riguarda esclusivamente le intenzioni di rafforzare la gestione amministrativa attraverso nuove assunzioni e una gestione più sicura delle risorse.

? Punti chiave Come verranno utilizzati i 1,4 milioni di euro di avanzo comunale?. Chi saranno i nuovi professionisti che entreranno negli uffici comunali?. Quali quartieri beneficeranno dei nuovi fondi per parchi e scuole?. Perché le sanzioni stradali finanzieranno direttamente la Polizia locale?.? In Breve Avanzo di 1,4 milioni di euro e debito ridotto a 687 mila euro.. 35% risorse per disabili, anziani e nidi; 20% per mense e trasporti scolastici.. 15% fondi destinati al verde pubblico e alle operazioni di pulizia urbana.. Metà sanzioni stradali riutilizzate per segnaletica, asfalto e mezzi Polizia locale.. La sindaca Maria Luisa Forte ha presentato il bilancio dell’amministrazione di Campobasso, delineando una strategia basata su conti in sicurezza e investimenti diretti sulle persone per il prossimo periodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso, il piano di Forte: conti in sicurezza e nuovi assunti

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