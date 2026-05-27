A quasi 500 semplificazioni sono state adottate finora nel settore pubblico. La riforma mira anche a creare una Zona economica speciale (Zes) unica su tutto il territorio nazionale. Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio di riduzione della burocrazia annunciato dalla premier durante un’assemblea di Confindustria. La strategia si basa su modifiche già avviate e in corso di implementazione.

Il grande cantiere anti-burocrazia evocato dalla premier Giorgia Meloni dal podio dell'assemblea di Confindustria non parte da zero. Gli ultimi tre anni sono serviti ad avviare il progetto che servirà ad abbattere la "Casa che rende folli", per usare l'immagine della burocrazia così come descritta in una delle dodici fatiche che, in un vecchio cartone animato di Asterix, l'eroe gallico e il suo compagno Obelix devono affrontare per ottenere il lasciapassare A-38 e salvare due loro amici. Negli ultimi tre anni e mezzo sono stati infatti semplificate quasi 500 procedure (465 per l'esattezza) in settori chiave che vanno... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Burocrazia, già a regime quasi 500 semplificazioni. Verso la Zes unica in tutta la penisola

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