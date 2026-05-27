Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

È andata in onda oggi una nuova puntata di Beautiful, la soap opera americana trasmessa da oltre 25 anni nel primo pomeriggio su Canale 5. La puntata è visibile anche in streaming, ma non sono stati forniti dettagli su come accedervi o dove specificamente poterla vedere in replica. La trasmissione continua a essere parte del palinsesto del canale nel giorno corrente.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 27 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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