Beach tennis Disi a Silvi | quattro giorni sport internazionale spettacolo e aggregazione

Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno si è svolta a Silvi la quarta edizione del Disi International Beach Tennis, organizzata dall’Asd Ace. L’evento ha attirato giocatori da diverse regioni italiane e ha visto competizioni di beach tennis su quattro giorni. La manifestazione ha coinvolto sportivi, spettatori e appassionati, creando un clima di festa e aggregazione sulla spiaggia. La competizione si è conclusa domenica sera, con premi e premiazioni.