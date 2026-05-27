Beach tennis Disi a Silvi | quattro giorni sport internazionale spettacolo e aggregazione
Dal 4 al 7 giugno si è svolta a Silvi la quarta edizione del Disi International Beach Tennis, organizzata dall’Asd Ace. L’evento ha attirato giocatori da diverse regioni italiane e ha visto competizioni di beach tennis su quattro giorni. La manifestazione ha coinvolto sportivi, spettatori e appassionati, creando un clima di festa e aggregazione sulla spiaggia. La competizione si è conclusa domenica sera, con premi e premiazioni.
Dal 4 al 7 giugno torna a Silvi, per la la quarta edizione dell’evento targato Asd Ace, Disi international beach tennis, manifestazione che, negli anni, è diventata uno degli appuntamenti di riferimento per il beach tennis in Abruzzo e nel panorama nazionale.La spiaggia di Silvi ospiterà quattro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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