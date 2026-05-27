Durante una trasmissione televisiva, il conduttore ha accusato un ospite di aver arruolato persone non identificate. La discussione si è subito accesa, con Gruber e Formigli che hanno reagito alle accuse, portando il dibattito su temi di immigrazione e integrazione. La discussione si è intensificata, coinvolgendo anche altri partecipanti, creando un clima di confronto molto acceso.

Il confronto politico sulle elezioni amministrative si infiamma in televisione e finisce per trasformarsi in uno scontro durissimo tra politica, immigrazione e integrazione. Quello che doveva essere un dibattito sui risultati delle comunali e sugli equilibri tra centrodestra e centrosinistra si è rapidamente acceso attorno a temi identitari e religiosi, facendo esplodere la tensione nello studio di Otto e mezzo su La7. A infiammare il dibattito sono bastate poche battute. Da una parte l’ex ministro Pier Luigi Bersani, dall’altra la giornalista di Libero Brunella Bolloli, con la conduttrice Lilli Gruber costretta più volte a intervenire per riportare il confronto sui binari del tema politico iniziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Avete arruolato…”. Bersani massacrato, putiferio in studio: Gruber e Formigli reagiscono così

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