Appiano Gentile Inter | stagione conclusa a Bologna

L’Inter ha concluso la stagione con una partita a Bologna. Nelle ultime notizie da Appiano Gentile, si segnalano infortuni e tempi di recupero ancora da definire, oltre a giocatori diffidati. La squadra si prepara ora al prossimo impegno, con aggiornamenti sulla condizione dei vari calciatori. Non sono stati forniti dettagli specifici sui nomi o sui tempi di recupero.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Stagione conclusa a Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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