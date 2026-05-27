Angelina Mango cambia look i fan non la riconoscono | Che trasformazione

(Adnkronos) – Nuovo look per Angelina Mango. La cantante ha condiviso su TikTok un video che ha lasciato i fan a bocca aperta. Capelli color borgogna e taglio frizzantino, spettinato con la frangetta. È questa la nuova versione di Angelina Mango, totalmente inedita e ben diversa da come i fan l'avevano conosciuta ai tempi di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Angelina Mango cambia look e divide i fan

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Angelina Mango, boom di click: il nuovo cambio look condiviso sui social, il video x.com

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