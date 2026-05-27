Angelina Mango cambia look i fan non la riconoscono | Che trasformazione
La cantante ha mostrato un cambio di look attraverso un video pubblicato su TikTok, lasciando sorpresi i follower.
(Adnkronos) – Nuovo look per Angelina Mango. La cantante ha condiviso su TikTok un video che ha lasciato i fan a bocca aperta. Capelli color borgogna e taglio frizzantino, spettinato con la frangetta. È questa la nuova versione di Angelina Mango, totalmente inedita e ben diversa da come i fan l'avevano conosciuta ai tempi di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Angelina Mango cambia look e divide i fan
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Temi più discussi: Ma che le è successo?: Angelina Mango cambia di nuovo look (e fa il boom di views); Un milione di click in 24 ore per Angelina Mango e il suo nuovo look. Il video; Angelina Mango, oltre un milione di visualizzazioni in 24 ore: qui il VIDEO da record; Angelina Mango: nuovo look e boom sui social dopo il suo ritorno!.
Il video di Angelina Mango con il nuovo look ha raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore su TikTok facebook
Angelina Mango, boom di click: il nuovo cambio look condiviso sui social, il video x.com
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