Anche meno – round finale | il monologo comico di Max Angioni al Teatro di Verdura

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si chiama "Anche meno – round finale", lo spettacolo che il comico e presentatore Max Angioni porterà il prossimo 5 agosto a Palermo al Teatro di Verdura con inizio alle ore 21. Dopo il grande successo registrato in televisione con le Iene e lo scorso inverno nei principali teatri italiani, Max. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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