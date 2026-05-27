Acerbi lascerà l’Inter senza rinnovare il contratto. In nerazzurro, ha totalizzato un certo numero di presenze e ha vinto alcuni trofei. La sua carriera si concluderà altrove. È un difensore centrale nato nel 1988.

di Stefano Cori Acerbi non rinnoverà con l’Inter e finirà la carriera altrove. Tutti i numeri del difensore centrale classe 1988. Arrivano conferme nella giornata di oggi su quella che era una notizia che girava già da diverse settimane. Francesco Acerbi non rinnoverà con l’Inter e lascerà il club nerazzurro in questi giorni anche se formalmente il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026. La sua avventura in nerazzurro, iniziata nel 20222023 (secondo anno di Simone Inzaghi sulla panchina) è giunta al termine dopo quattro anni. Il classe 1988 però concluderà la sua carriera altrove, bisogna ancora capire se in Serie A oppure all’estero. Acerbi-Inter: l’avventura finisce qui! I suoi numeri in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi all’Inter avventura terminata: tutti i suoi numeri in nerazzurro. Tra presenze e trofei

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