Webuild Pietro Salini incontra il premier spagnolo Pedro Sanchez

Webuild ha annunciato che il suo amministratore delegato, Pietro Salini, ha incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez. La discussione ha riguardato le infrastrutture e il loro ruolo nel promuovere crescita, integrazione e competitività in Europa. La comunicazione ufficiale non fornisce ulteriori dettagli sui contenuti dell’incontro o sui progetti specifici affrontati.

ROMA (ITALPRESS) – “Le grandi infrastrutture sono un motore di crescita, integrazione e competitività per l’Europa. La collaborazione tra imprese italiane e spagnole rappresenta un esempio concreto della capacità e del know-how industriale europei di realizzare progetti complessi e strategici nel mondo”: è quanto dichiarato da Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, che oggi ha incontrato a Roma il Premier spagnolo Pedro Sànchez, nell’ambito del confronto promosso con rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e spagnoli. Nel corso dell’incontro è stato ribadito il forte legame industriale tra Italia e Spagna, che... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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