Volley under 16 una giovane pallavolista di Porcia tra le campionesse d’Italia
Una giovane atleta di Porcia ha vinto il titolo di campionessa d’Italia con la squadra under 16 di pallavolo. La squadra ha concluso la stagione con questa vittoria, rappresentando un risultato importante per il settore giovanile della pallavolo locale. La vittoria è stata ottenuta in un torneo nazionale, con la squadra che ha superato le avversarie nelle fasi finali. La giocatrice ha contribuito al successo del team durante tutta la stagione.
Anche nelle giovanili c’è chi è riuscita a compiere un’altra impresa in una stagione speciale per la pallavolo Pordenonese. Una giovane giocatrice di Porcia si è infatti portata a casa il titolo di campionessa d'italia nella categoria Under 16. Si chiama Anna Mia Pegorin, e insieme alla squadra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Le campionesse del volley quest'estate tornano in provincia di SondrioQuest’estate, le atlete di volley che si sono distinte a livello nazionale torneranno nella provincia di Sondrio.
Temi più discussi: BigMat FNG U16F: Imoco è campione d’Italia; Ad Assisi da oggi le Finali Nazionali di volley under 16 femminile; Volley under 16, una giovane pallavolista di Porcia tra le campionesse d’Italia; L'Imoco San Donà è campione d'Italia under 16 per la prima volta.
Imoco Volley campione d’Italia Under 16 femminile! Una finale dominata con autorità e chiusa nel migliore dei modi: 3-0 secco, con i parziali di 25-11, 25-17, 25-10. Una vittoria netta che premia talento, lavoro, qualità e spirito di squadra: complimenti alle rag facebook
Intervista a Francesco Masala, direttore sportivo dell’Invicta. Dalle vittorie storiche in Under 13, 15, 17 e 19, alla sfida di fare sport d’eccellenza in una terra di confine ?? C????? B???????? bit.ly/invictagrosset… x.com
L'Imoco vince il tricolore Under 16 femminileLa squadra di Elisa Sperandio si domina in finale contro l'altra squadra veneta l'Us Torri per 3-0 (25-11, 25-17, 25-10) e si laurea campione d’Italia di categoria per la seconda volta nella sua stori ... tuttosport.com
Nono posto per la Vap alle Finali nazionali Under 16Le finali nazionali Under 16 di Assisi si chiudono con il nono posto della Globo Vap, che replica la stessa posizione conquistata dalle più grandi dell'Under 18; adesso c'è attesa per i risultati dell ... sportpiacenza.it