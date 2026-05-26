Volley under 16 una giovane pallavolista di Porcia tra le campionesse d’Italia

Notizia in breve

Una giovane atleta di Porcia ha vinto il titolo di campionessa d’Italia con la squadra under 16 di pallavolo. La squadra ha concluso la stagione con questa vittoria, rappresentando un risultato importante per il settore giovanile della pallavolo locale. La vittoria è stata ottenuta in un torneo nazionale, con la squadra che ha superato le avversarie nelle fasi finali. La giocatrice ha contribuito al successo del team durante tutta la stagione.