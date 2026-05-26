Viminale funzionario precipita nella tromba delle scale per 4 piani e muore | ipotesi suicidio
Un funzionario del Viminale di 59 anni è morto dopo essere precipitato dalla tromba delle scale di un edificio nel centro di Roma. L’incidente è avvenuto al quarto piano e le forze dell’ordine stanno valutando l’ipotesi di un suicidio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul colpo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.
Tragedia in pieno centro a Roma, dove un 59enne funzionario del Viminale è precipitato nella tromba delle scale al quarto piano. Tra le ipotesi c'è il suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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