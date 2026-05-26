Per la stagione 2026-2027 di Uomini e Donne, prevista per settembre 2026 su Canale 5, Maria De Filippi sta apportando modifiche al format del programma. Sono previsti nuovi “troni” e variazioni nella struttura complessiva del dating show. La produzione sta lavorando su aggiornamenti che riguardano anche la presentazione e il coinvolgimento dei protagonisti. Le modifiche sono ancora in fase di definizione e non sono state comunicate dettagli specifici.

In vista della nuova edizione di Uomini e Donne, che debutterà a settembre 2026 su Canale 5, Maria De Filippi sta preparando significativi cambiamenti. Dopo una stagione deludente, caratterizzata da critiche e insoddisfazione da parte del pubblico, la conduttrice sembra intenzionata a stravolgere ancora una volta il format. Uomini e Donne, Marco e Cinzia stanno insieme? Gesti social sorprendenti Critiche alla stagione attuale di Uomini e Donne. La stagione che volge al termine ha sollevato un coro di critiche. Nonostante lo share continui ad essere alto, il pubblico ha espresso delusione per la mancanza di dinamiche genuine e per le problematiche emerse, in particolare nel trono classico, dove nessun tronista ha trovato una vera intesa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne 2026-2027, Maria De Filippi cambia il format: nuovi “troni” in arrivo

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Uomini e Donne, Trono Over - Le domande di Maria De Filippi per Mario

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