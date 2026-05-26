Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Sul calciomercato di oggi, le notizie vengono aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali trasferimenti o trattative in corso. La giornata si concentra sulle ultime novità relative alle operazioni di mercato, con aggiornamenti continui per seguire l’evoluzione delle trattative. Restano da verificare eventuali annunci ufficiali o sviluppi nelle prossime ore.
Mkhitaryan non si ferma, rinnovo con l’Inter in arrivo per il centrocampista armeno! I numeri di una stagione trionfale e l’importanza di questa firma Alisson Juventus: perché è il portiere perfetto per i bianconeri. I 3 motivi che lo riportano da Spalletti – VIDEO di Marco Baridon Modric al bivio: addio al Milan o permanenza? L’arrivo di Iraola può cambiare tutto Mkhitaryan non si ferma, rinnovo con l’Inter in arrivo per il centrocampista armeno! I numeri di una stagione trionfale e l’importanza di questa firma Cuesta tiene in apprensione il Parma: resta o no? Il suo futuro è un rebus. Si va verso un nuovo vertice societario Italiano nuovo allenatore del Napoli: atteso il vertice col Bologna per liberare il tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
FROSINONE: mercato, statistiche e TUTTE le ultime novità
Temi più discussi: Manchester United, c'è fiducia per Tonali-Ederson; Il Venezia tenta un colpo da Serie A: piace un attaccante oggi al Milan; Chivu-Inter, come è andato l'incontro per programmare il futuro e discutere il rinnovo; Napoli, vertice per il nuovo allenatore: Italiano o Allegri per il dopo Conte.
Le ultime notizie di calciomercato in casa Inter x.com
Il AC Milan ha fatto un disastro senza precedenti non qualificandosi alla prossima Champions League Tutto questo rischia di creare un effetto domino - negativo - per il #calciomercato estivo. Le ultime news nell'articolo al primo commento facebook
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