Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni avevano annunciato le loro nozze al Festival di Sanremo 2026, dove l’ex frontman dei TheGiornalisti aveva partecipato con I romantici, con un balletto diventato virale sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci e adesso il matrimonio si avvicina a grandi passi. I due si sposeranno il 13 giugno prossimo, a dodici giorni dal quarantatreesimo compleanno di Paradiso, all’Argentario. A rivelarlo è stato in esclusiva il settimanale Chi, nella rubrica “ C’è Chi dice ” di Giuseppe Candela. Che la cerimonia si svolga nella località di mare toscana non deve sembrare un controsenso per il cantante romano, comunque legatissimo alla sua città natale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tommaso Paradiso dice “Per sempre sì”, ma il luogo delle nozze non sarà Roma

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TOMMASO PARADISO e il rapporto con i Thegiornalisti oggi

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| Tommaso #Paradiso ha scritto una lettera molto bella e sentita. Secondo me anche molto giusta perché non era offensiva, ma era lettera di dolore che rappresentava i tifosi laziali. • Fabio #Caressa, @SkySport x.com

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