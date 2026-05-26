Con il 25% delle sezioni scrutinate, Jonathan Targetti ha dichiarato di essere fiducioso e pronto a impegnarsi, commentando il risultato elettorale. Non sono stati forniti dettagli sui voti o sui numeri precisi, ma le sue parole indicano un atteggiamento positivo in attesa dell’esito completo dello scrutinio. La sua dichiarazione è stata rilasciata poco dopo l’apertura dei seggi e prima della chiusura definitiva delle operazioni di voto.

"Fiduciosi e pronti a impegnarsi", così Jonathan Targetti ieri commentava a caldo il risultato quando ancora le sezioni scrutinate erano 25. Il risultato, però, si era già delineato sin dalle prime battute. Per qualche ora la sua lista “L’alternativa c’è“ è stata la terza forza politica poi ha dovuto lasciare spazio al sorpasso di Claudio Belgiorno ed è la quarta forza in consiglio comunale. Nel 2024 Jonathan Targetti si candidò a sindaco con la lista “Targettopoli“ e ottenne il 2.32% con 1907 voti e fu escluso dal consiglio comunale. Due anni dopo il risultato è migliorato decisamente, superando i 4300 voti come candidato sindaco (oltre il 6,34%) mentre ne ha avuti meno come lista (oltre 3900). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Targetti e l’Alternativa: "Il messaggio è arrivato"

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