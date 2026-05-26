Supplenze 2026 | ultime settimane di scuola ecco gli interpelli aperti e la scadenza per la domanda

Entro le ultime settimane di scuola, le domande per le supplenze 2026 devono essere presentate prima della chiusura delle graduatorie. La procedura di interpello, prevista dall'OM n. 882024, sarà attivata solo quando non ci saranno più aspiranti disponibili a accettare incarichi. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata, ma si attende che le graduatorie si esauriscano prima di avviare le procedure di interpello.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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