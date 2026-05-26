star wars ritorno in sordina

Nell'ultimo fine settimana, il film con protagonista “The Mandalorian e Grogu” ha incassato 1 milione di euro, dominando la classifica delle pellicole più viste. Seguono altri film, ma nessuno ha superato questa cifra. La produzione ha ottenuto un voto di 5 su una scala di valutazione.

Com'era facile prevedere, a comandare nell'ultimo weekend su grande schermo è stato The Mandalorian and Grogu (foto, voto 5), con 1.321.097 euro, che diventano 1.684.831 considerando anche il mercoledì d'esordio. Nulla di esaltante, se si guarda al dato mondiale, tra i più bassi del franchise. Il film, con Pedro Pascal cacciatore di taglie mandaloriano, procede con il freno a mano tirato: assicura intrattenimento, ma non chiedetegli altro. Dietro Michael e Il diavolo veste Prada 2, è quarto, con 704.508 euro, l'interessante horror Obsession (voto 7), dove un ragazzo, incapace di dichiararsi alla ragazza dei suoi sogni, si affida a un oggetto misterioso capace di realizzare il suo desiderio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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