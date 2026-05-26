Le condizioni di salute della principessa Mette-Marit sono peggiorate, secondo quanto riferito dalla famiglia reale norvegese. La notizia ha generato preoccupazione tra i membri della famiglia, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulla natura del peggioramento. La principessa, che aveva già avuto problemi di salute in passato, si trova ora in uno stato di peggioramento che desta attenzione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle sue condizioni attuali.

Le condizioni di salute della principessa Mette-Marit tornano a preoccupare profondamente la famiglia reale norvegese. Dopo mesi di indiscrezioni e apparizioni pubbliche sempre più rare, il principe ereditario Haakon ha deciso di parlare apertamente della malattia che dal 2018 colpisce la moglie. Le parole pronunciate dal futuro sovrano norvegese ai giornalisti hanno subito fatto il giro del mondo, soprattutto per il tono estremamente serio e preoccupato con cui ha descritto il peggioramento delle condizioni della principessa. Un quadro che lascia poco spazio all’ottimismo. La principessa ereditaria di Norvegia, 52 anni, è affetta da una rara forma di fibrosi polmonare incurabile, una patologia che negli ultimi anni ha progressivamente compromesso la sua capacità respiratoria e ridotto drasticamente i suoi impegni pubblici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sta male, è peggiorata”. La tremenda notizia dalla famiglia reale

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She Forced Her Sisters Boyfriend to Marry Her in a Wedding Dress—Then His Fake Love Became Real!

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