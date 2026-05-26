Un uomo di 32 anni, soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato arrestato dai Carabinieri a Ostellato dopo essere stato riconosciuto tra i bagnanti. L’arresto è stato effettuato perché aveva violato l’obbligo di soggiorno imposto nel comune di Fiscaglia.

È stato arrestato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale un 32enne che aveva lasciato il Comune di Fiscaglia per recarsi in un parco acquatico a Ostellato. L’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato individuato dai Carabinieri mentre si trovava tra i bagnanti. L’arresto è stato eseguito senza clamore e l’uomo è stato successivamente rimesso in libertà, con il ripristino della misura restrittiva. La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta in una giornata particolarmente calda. Il 32enne, nonostante le restrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, ha deciso di oltrepassare i confini comunali di Fiscaglia per raggiungere il vicino parco acquatico di Ostellato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sorvegliato speciale va a fare un tuffo a Ostellato, riconosciuto tra i bagnanti e arrestato

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