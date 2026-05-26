Realm of Ink è un gioco action roguelite isometrico che si concentra su combattimenti veloci e livelli generati casualmente. Il gameplay si sviluppa attraverso stanze da superare, potenziamenti temporanei e incontri con boss. La morte ripetuta è parte integrante dell’esperienza, con progressione che si basa su miglioramenti temporanei e sbloccabili. Il titolo si distingue per l’uso dell’inchiostro come elemento centrale nel combattimento, offrendo un’esperienza di gioco immediata e frenetica.

Realm of Ink è uno di quei giochi che al primo sguardo comunica subito la propria appartenenza a una scuola precisa: quella degli action roguelite isometrici, veloci, costruiti su stanze da superare, potenziamenti temporanei, boss, morti ripetute e progressione continua. Il paragone con Hades arriva quasi inevitabile, perché la struttura generale, il ritmo dei combattimenti e l’impostazione delle run richiamano chiaramente quel modello. Sarebbe però ingiusto fermarsi soltanto a questa somiglianza, perché il titolo di Leap Studio prova a distinguersi attraverso un’identità estetica molto forte e un sistema di costruzione delle build più caotico, generoso e imprevedibile. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Realm of Ink Recensione: un roguelite che trasforma l’inchiostro in combattimento

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