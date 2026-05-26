A Palermo si svolge un workshop di uroginecologia dedicato al pavimento pelvico femminile, rivolto a professionisti sanitari. L'evento si concentra su diagnosi e terapie recenti nel settore uro-ginecologico e prevede un percorso multidisciplinare.

Un percorso multidisciplinare rivolto ai professionisti sanitari per approfondire le più recenti competenze diagnostiche e terapeutiche in ambito uro-ginecologico. Prenderà il via tra giugno e novembre il workshop formativo dedicato alla gestione delle patologie del pavimento pelvico femminile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergamo: l’ecografia 3D rivoluziona la diagnosi del pavimento pelvicoA Bergamo, tra il 25 e il 27 marzo, si è svolta la XXVII edizione del corso internazionale sull’imaging ecografico del pavimento pelvico presso...

Segnali dal pavimento pelvico: prevenire è sempre vincenteIl pavimento pelvico può inviare segnali di disagio o problemi, e riconoscerli in modo tempestivo è importante.

Temi più discussi: Pavimento pelvico femminile, a Palermo il workshop di uroginecologia tra diagnosi e terapia; Emorroidi e pavimento pelvico: la proctologa fa chiarezza; English playtime per bambini, passeggiate esperienziali e benessere femminile per Piazza idea; La cura che accompagna la vita: a Villa Serena l'eccellenza al femminile tra ginecologia e nascita.

Come faccio a sapere se sto facendo gli esercizi per il pavimento pelvico correttamente? reddit

Pavimento pelvico, perché allenarlo è essenzialeStrutturato a forma di imbuto, composto da muscoli, legamenti e tessuti, questo distretto muscolare si estende dal pube all’ano. Ma la stragrande maggioranza delle donne, e degli uomini, ne ha una ... iodonna.it

Perché il pavimento pelvico è fondamentale per il benessere femminileMolte donne accettano dolori o fastidi come normali. In realtà, molto spesso, non lo sono. Dolore, sensazioni di peso o difficoltà a controllare urina e gas sono segnali da ascoltare. Rivolgersi a ... iodonna.it