Pavimento pelvico femminile a Palermo il workshop di uroginecologia tra diagnosi e terapia

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo si svolge un workshop di uroginecologia dedicato al pavimento pelvico femminile, rivolto a professionisti sanitari. L'evento si concentra su diagnosi e terapie recenti nel settore uro-ginecologico e prevede un percorso multidisciplinare.

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Un percorso multidisciplinare rivolto ai professionisti sanitari per approfondire le più recenti competenze diagnostiche e terapeutiche in ambito uro-ginecologico. Prenderà il via tra giugno e novembre il workshop formativo dedicato alla gestione delle patologie del pavimento pelvico femminile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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