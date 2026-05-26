PALINSESTI 24-30 MAGGIO 2026 | RAI1 CAMBIA LA SETTIMANA ALL’ULTIMO MOMENTO

La programmazione di Rai1 tra il 24 e il 30 maggio 2026 è stata modificata all’ultimo momento. La rete ha cambiato i palinsesti senza preavviso, influenzando le trasmissioni previste in quella settimana. Le altre emittenti come Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema hanno mantenuto i loro programmi senza variazioni. La modifica ha riguardato principalmente i programmi in prima serata e le fasce di punta, senza specificare i motivi del cambio.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 24 al 30 maggio 2026. Rai1 D: PFB: Cercasi Tata Disperatamente 1ªTv L: Ulisse: Parigi nascosta (44) M: Pare Parecchio Parigi Il Commissario Montalbano R M: Il Commissario Montalbano R Pare Parecchio Parigi G: Permette? Alberto Sordi R V: Con il Cuore: Nel Nome di Francesco S: I Migliori Anni dell’Estate R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno 1ªTv M: Indiana Jones e il Quadrante del Destino 1ªTv Un Nuovo Inizio* new M: Super Karaoke (12) new Indiana Jones e il Quadrante del Destino 1ªTv G: Forbidden Fruit 1ªTv V: L’Erede new S: Gigi D’Alessio: Una Notte a... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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